В Албанії вже доставлена ​​перша партія російського препарату. У повідомленні пресслужби наголошується, що вакцина вже зареєстрована в 64 країнах.

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"Албанія стала 64 країною, яка схвалила "Супутник V", – йдеться у джерелі.

Днем раніше стало відомо, що Туреччина також схвалила для застосування російську вакцину. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган заявив, що поставки препарату очікуються найближчими днями.

В ЄС "Супутник" проти коронавірусу використовує лише Угорщина.

Що відомо про російську вакцину "Супутник V"

Джерело: The Lancet

  • Це вакцина на основі аденовірусу людини, що викликає застуду.
  • Вакцина перебуває на розгляді Європейського агентства з лікарських засобів (EMА). Угорщина вже почала використовувати її, попри відсутність схвалення від EMA.
  • Словаччина теж замовила російську вакцину, але призупинила застосування, назвавши отриману партію такою, що не відповідає заявленим раніше критеріям.
  • Авторитетний медичний журнал The Lancet опублікував попередні результати третьої фази випробувань препарату, оцінивши ефективність "Спутнік V" на рівні вище ніж 91%.