В Албанії вже доставлена ​​перша партія російського препарату. У повідомленні пресслужби наголошується, що вакцина вже зареєстрована в 64 країнах.

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"Албанія стала 64 країною, яка схвалила "Супутник V", – йдеться у джерелі.

Днем раніше стало відомо, що Туреччина також схвалила для застосування російську вакцину. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган заявив, що поставки препарату очікуються найближчими днями.

В ЄС "Супутник" проти коронавірусу використовує лише Угорщина.

Що відомо про російську вакцину "Супутник V"

Джерело: The Lancet