Альцгеймера можно вылечить гормоном щитовидной железы: детали исследования

Ученые обнаружили, что синтетический гормон щитовидной железы регулирует ген, который влияет на развитие болезни Альцгеймера, Паркинсона и рассеянного склероза. Впереди клинические испытания, которые могут стать началом новой эффективной терапии.

Детали исследования

Это впервые исследователи показали, что повышение экспрессии гена TREM2 может привести к лечению определенных нейродегенеративных заболеваний. Их работа охватывает исследование 2013 года, когда была обнаружена связь генетических вариантов TREM2 с риском болезни Альцгеймера.

Читайте также Люди, пережившие рак, стареют значительно быстрее

Новые доклинические эксперименты показали, что повысить экспрессию TREM2 в макрофагах и микроглии можно с помощью синтетического агониста гормона щитовидной железы Т3.

Искусственное введение этого гормона лабораторным мышам приводило к сокращению повреждений миелиновой оболочки нервных волокон, которые обычно разрушаются при нейродегенеративных заболеваний.

Суть лечения заключается в том, что можно просто усилить TREM2 и это приведет к терапевтическому эффекту при большинстве нейродегенеративных заболеваний,

– отметили авторы.

Перспектива открытия

Теперь ученые готовятся к проведению клинических испытаний и будут испытывать аналоги синтетического гормона для лечения заболеваний центральной нервной системы, в частности рассеянный склероз.

В случае успеха результаты будут иметь важное значение для лечения болезни Альцгеймера и Паркинсона – наиболее распространенных нейродегенеративных заболеваний.