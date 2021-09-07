Клиническая картина болезни индивидуальная
Полученные выводы еще раз подтвердили, что природа болезни Альцгеймера очень сложная и у каждого человека может развиваться своим особым путем. Это значит, что пациентам нужна индивидуальная программа лечения и благодаря новой платформе оценки этого можно будет достичь.
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Эти результаты дают научному сообществу мощную систему для понимания, почему у одних пациентов в результате развивается болезнь Альцгеймера, а у других – нет,
– отметили авторы работы.
Как проводили исследование
- Для моделирования ученые использовали образцы крови от 50 человек, проживших в среднем около 90 лет. Ученые детально анализировали анамнез болезни, а также данные секвенирования генома.
- Имеющиеся образцы перепрограммировали в клетки мозга, а затем проанализировали активные молекулярные пути нейронов.
- Эти эксперименты помогли определить конкретные формы белков тау и амилоида, а также сигнальные пути, вовлеченные в формирование токсичных агрегатов.
Перспективы открытия
Ученые надеются, что их выводы позволят еще раз убедить общественность в том, что болезнь Альцгеймера не определяется какой-то одной генетической мутацией, а, наоборот, охватывает различные наборы генов, определяющих индивидуальные риски.
Также новый подход предлагает инструменты для оценки эффективности различных терапевтических средств для конкретного человека.
В частности, если речь идет об иммунотерапии, то следует понимать, что различные коктейли антител могут быть эффективнее против одного профиля, чем против другого.