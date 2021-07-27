Ученые собрали данные о 48 тысячах человек, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний. Они сопоставили количество алкоголя, который те употребляют, с риском инфаркта, инсульта и смерти в течение 20 лет.

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Профилактики болезней сердца

Исследование показало, что у людей, употреблявших алкоголь в количестве, эквивалентном 6 – 8 граммов чистого спирта в день, риск повторного инфаркта или инсульта был на 27% ниже, чем у тех, кто не пил совсем.

Употребление 6 граммов в день было связано со снижением этих рисков на 50%.

Максимальной дозой алкоголя, которая была связана со снижением риска сердечно-сосудистых событий и смерти, были 15 граммов в день (эквивалент бутылки вина в неделю). Эта доза ниже той, которую в США считают относительно безопасной для здоровых мужчин (105 против 196 граммов чистого алкоголя в неделю).

Наши данные свидетельствуют о том, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями может не понадобиться полностью отказываться от алкоголя, чтобы предупредить инсульт, инфаркт или стенокардию. Но они должны подумать о снижении дозы,

– отметили ученые.

Почему не стоит начинать пить

Поскольку употребление алкоголя связано с риском развития других болезней, трезвенникам с сердечно-сосудистыми заболеваниями не нужно рекомендовать начинать выпивать.

Ученые предупреждают, что их данные могут преувеличивать защитное действие алкоголя для людей с сердечно-сосудистыми болезнями. Авторы указывают, что в результатах могут быть неточности в связи с тем, что в надзорном исследовании сложно учесть все факторы. Кроме того, люди могут неточно сообщать о количестве выпитого алкоголя.