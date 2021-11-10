Алкоголь неожиданно оказался полезным для пожилых людей: в каких количествах

Ученые обнаружили профилактическую пользу алкоголя для людей в возрасте от 70 лет, которым он обычно противопоказан. Конечно, речь о небольших дозах.

В исследовании приняли участие более 18 тысяч пожилых людей в возрасте от 70 лет из США и Австралии. В начале эксперимента у добровольцев не было сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и инвалидности, которая ограничивает их подвижность.

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Почти половина курили или были бывшими курильщиками. В общей сложности за участниками наблюдали почти 5 лет.

Результаты эксперимента оказались достаточно неожиданными

Наблюдения показали, что умеренное потребление алкоголя (от 3 до 7 порций в неделю) было связано с пониженным риском сердечно-сосудистых событий или смерти по сравнению с теми, кто вообще не позволял себе спиртное.

Одна порция спиртного у жителей США составляла около 14 граммов, а у жителей Австралии – 10 граммов.

К сожалению, ученые не уточнили, какие напитки обычно употребляли добровольцы.

Но исследователи отметили, что результаты анализа могут быть ограничены из-за редкой выборки – здоровые участники в этом возрасте могли быть намного активнее в физическом и социальном плане, что также положительно сказывается на состоянии здоровья.

авторы подчеркнули, что результаты следует интерпретировать с осторожностью. Для окончательных выводов требуются дальнейшие исследования. Из предыдущих работ известно, что чрезмерное потребление алкоголя в любом возрасте повышает риск многих хронических заболеваний.