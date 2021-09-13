Новое исследование влияния алкоголя

Чтобы оценить влияние умеренного потребления различных видов алкоголя на здоровье, международная группа ученых собрала данные 446 тысяч человек 40 – 69 лет из британского биобанка. Все участники сообщили, сколько они выпивают пива, сидра, вина, шампанского и крепких спиртных напитков в неделю.

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Наблюдения за состоянием здоровья добровольцев продолжались 7 лет. Анализ данных показал, что употребление пива, сидра и крепких спиртных напитков было связано с более высоким уровнем смертности, рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Положительное влияние вина

При этом у людей, которые выпивают 8 – 11 бокалов красного вина в неделю, риск развития ишемической болезни сердца снижен на 40% по сравнению с трезвенниками и теми, кто злоупотребляет. Те же преимущества были у англичан, употребляющих не более 4 – 5 бокалов белого вина и шампанского.

Алкоголь вредит

Самым большим открытием было то, что безалкогольное красное вино имело одинаковый эффект, что и обычное: ученые обнаружили, что у любителей этого напитка тоже снижалась вероятность развития ишемической болезни сердца.

Это свидетельствует о том, что все преимущества красного вина связаны не с алкоголем, а с полифенолами – мощными антиоксидантами, которые содержатся в винограде. Выводы о пользе алкоголя часто следуют из сравнения состояния здоровья и смертности среди пьющих и непьющих, что не очень корректно.

В контрольную группу трезвенников будут также входить люди, которые воздерживаются от алкоголя из-за проблем со здоровьем. Поэтому сравнения с ними могут ошибочно указывать на пользу алкоголя,

– отметили ученые.

Недавно ученые выяснили, что повышенный уровень алкоголя в крови связан со снижением способности распознавания эмоций у мужчин, в то время как у женщин эта функция почти не ослабевала. Примечательно, что пьяные мужчины довольно точно определяли выражение радости, а вот отрицательные эмоции, в том числе грусть или отвращение, – нет.