Открытие поможет найти способы лечения хронических болезней, которые приводят к циррозу и раку печени. В доклинических экспериментах первые результаты лечения выглядят перспективными.

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Связанные с алкоголем заболевания печени являются серьезной проблемой в мире. Мы знали, что алкоголь каким-то образом повреждает митохондрии, но до сих пор не было понятно, каковы механизмы возникновения этого повреждения,

– прокомментировала соавтор работы Шелли Лу.

Детали исследования

Чтобы понять это, ученые сосредоточились на изучении фермента MATα1, который играет критическую роль в функционировании печени. Эксперименты на моделях животных и культур клеток людей показали, что уровни MATα1 выборочно снижаются в митохондриях.

Ученые увидели, что алкоголь активировал белок CK2, который каскадной реакцией предотвращал транспортировке MATα1 в митохондрии с помощью белка PIN1. Но как только этот путь блокировали, клетки переставали получать необходимые питательные вещества.

В последующих экспериментах ученым удалось заблокировать взаимодействие с PIN1, но сохранить функцию MATα1. Даже при действии алкоголя митохондрии были защищены от повреждений.

Перспектива понимания механизма поражения печени

Теперь ученые планируют разработать низкомолекулярные терапевтические средства, которые будут перспективными для лечения связанных с алкоголем заболеваний печени у людей, например, цирроза печени, который является причиной 1,6 миллиона случаев смертности ежегодно.

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