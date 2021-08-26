Алкоголь и табак для молодых людей еще вреднее, чем считалось

В молодости люди употребляют большое количество алкоголя и много курят. Однако ресурсы организма начинают истощаться под влиянием вредных привычек уже в этом возрасте. Особенно это касается женщин.

Гибкость и эластичность сосудов уменьшается с возрастом и под влиянием различных факторов, в том числе вредных привычек. Чем выше жесткость артерий, тем выше вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и состояний, таких как инфаркт и инсульт.

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Как происходило исследование

В новом исследовании приняли участие более 1,6 тысячи человек 17 – 24 лет, которые сообщили о том, как часто они употребляют алкоголь и курят. Ученые распределили добровольцев на три группы:

те, кто никогда не употребляет алкоголь;

употребляет в умеренных количествах (не больше четырех порций за один раз);

много выпивает – более пяти порций.

Подобным образом исследователи систематизировали склонность к курению: никогда, в прошлом, умеренное курение (менее 10 сигарет в день) и частое (10 и более сигарет в день).

Влияние алкоголя и табака на сосуды молодежи

Полученные результаты ученые скорректировали с учетом возраста, массы тела и социально-экономического статуса. Результаты показали, что употребление спиртного в молодом возрасте связано с увеличением жесткости артерий в среднем на 10,3%, и она росла с каждым повышением оценки количества потребляемого алкоголя. Примечательно, что у девушек наблюдалось большее увеличение по сравнению с парнями.

Что касается курения, то умеренное употребление табачной продукции – то есть не более 10 сигарет в день – в этом случае не сказывалось на состоянии сосудов. Вместе с тем авторы исследования выявили клинически значимую разницу между теми, кто никогда не курил и теми, кто много курит, и снова только у женщин.

Жесткость артерий у бывших курильщиков и тех, кто не имел такой привычки, была одинаковой. По мнению авторов исследования, это говорит о том, что отказ от курения может помочь восстановить эластичность сосудов.

Ранее ученые протестировали различные устройства для потребления никотина и пришли к неутешительным выводам: все они оказывают негативное влияние на сосуды. Вред организма от альтернативных сигарет можно сравнить с курением обычных сигарет.