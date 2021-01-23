Тяжелые аллергические реакции следствие вакцинации препаратом от компании Moderna возникают редко. Показатель на миллион введенных доз составляет 2,5.

Из более чем 4 миллионов человек, вакцинированных в США по состоянию на 10 января, только 10 имели тяжелые аллергические реакции (анафилаксию). Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), пишет CNN.

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Интересно, что все 10 тяжелых аллергических реакций на вакцину от Moderna были у женщин. Симптомы начались быстро после введения препарата. Сейчас пациентки уже выздоровели.

Перед прививкой 9 пациенток имели задокументированную историю аллергии, а более половины женщин имели анафилактический анамнез. Аллергия на вакцину раньше была лишь у 1 человека. У других аллергические реакции возникали на разные вещи – лекарственные препараты, контрастные вещества, используемые в некоторых медицинских визуализациях, 1 женщина имела пищевую аллергию.

Также CDC проводил мониторинг побочных реакций и собрал 1 266 отчетов о побочных эффектах, связанных с вакциной Moderna. Большинство сообщений о побочных явлениях в конечном итоге оказались не связаны с вакцинацией.

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