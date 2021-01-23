Аллергия на COVID-вакцину от Moderna: сколько тяжелых случаев было в США
Тяжелые аллергические реакции следствие вакцинации препаратом от компании Moderna возникают редко. Показатель на миллион введенных доз составляет 2,5.
Из более чем 4 миллионов человек, вакцинированных в США по состоянию на 10 января, только 10 имели тяжелые аллергические реакции (анафилаксию). Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), пишет CNN.
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Интересно, что все 10 тяжелых аллергических реакций на вакцину от Moderna были у женщин. Симптомы начались быстро после введения препарата. Сейчас пациентки уже выздоровели.
Перед прививкой 9 пациенток имели задокументированную историю аллергии, а более половины женщин имели анафилактический анамнез. Аллергия на вакцину раньше была лишь у 1 человека. У других аллергические реакции возникали на разные вещи – лекарственные препараты, контрастные вещества, используемые в некоторых медицинских визуализациях, 1 женщина имела пищевую аллергию.
Также CDC проводил мониторинг побочных реакций и собрал 1 266 отчетов о побочных эффектах, связанных с вакциной Moderna. Большинство сообщений о побочных явлениях в конечном итоге оказались не связаны с вакцинацией.
Почему не стоит бояться возникновения аллергии на вакцину
- Анафилаксия может угрожать жизни, но при немедленном и неотложном лечении аллергической реакции можно избавиться.
- Администрация США по вопросам пищевых продуктов и медикаментов требует, чтобы все пункты прививок имели квалифицированных специалистов по реагированию и лечению анафилаксии.
- Распространенность случаев анафилактического шока – 5 случаев на 100 000 человек в год.
- Орехи, молоко, яйца, морепродукты, пшеница и соя чаще всего становятся причиной анафилактического шока. Несмотря на это, эти продукты имеют бешеный спрос во всем мире. Большинство из людей употребляют их едва ли не ежедневно.
- Зато средний показатель смертности вследствие коронавирус составляет в среднем 6-7%. Этот показатель варьируется в зависимости от страны и состояния систем здравоохранения. В общем каждый день от него умирают тысячи людей по всему миру.
- Кроме этого, борьба с пандемией вызвала сильную нагрузку на системы здравоохранения и привела к международному кризису.
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