Об этом Здоровью 24 рассказала врач-аллерголог, вице-президент Ассоциации аллергологов, доктор наук Украины Лилия Романюк. По ее словам, покраснение глаз, заложенный нос, ринит, кашель, чихание – не всегда симптомы простуды. Часто это очень распространенные признаки сезонной аллергии или, как говорят медики – поллиноза.

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Лилия Романюк "Все перечисленные симптомы – это защитная реакция организма на попадание в дыхательные пути и на кожу посторонних частиц. Прежде всего – пыльцы, но также пыли и других микрочастиц. Удивительно, но часто пациенты начинают страдать от аллергии не только когда уже зацвела береза, а раньше на несколько дней или недель. Отмечу, что в нашей стране чаще всего пациенты страдают именно от пыльцы березы, ольхи, граба.

Аллергия на пыльцу березы начинается в марте-апреле, но нужно учитывать передвижение воздушных масс. Таким образом бывает, что в вашем регионе береза ​​еще не цветет, но люди склонны к пыльцевой аллергии уже испытывают дискомфорт и обострение симптомов заболевания. Опытные врачи-аллергологи знают об этой особенности и предупреждают пациентов.

Почему возникает аллергия на пыльцу

Дело в том, что пыльца относятся к тем веществам, которые иммунная система рассматривает как чужеродные, они получили название – аллергены. Часто реакция на аллерген происходит не сразу после попадания его в организм, а может появиться через недели или месяцы. Почему так случается, определить пока не удалось.

Экологами и врачами разработан график цветения растений – традиционно аллергологи выделяют три аллергических сезона:

май – июнь – период цветения фруктовых деревьев и различных кустарников;

июнь – июль – период цветения луговых растений и злаков;

август – октябрь – период роста сорных растений и распространение плесневых грибов.

Но сегодня, из-за глобальных изменений климата график цветения сдвинулся. Если, например, обострение аллергии на цветение амброзии начиналось в августе, то сегодня – этому подвержены люди практически все лето.

Почему аллергии случаются чаще

Лилия Романюк "До недавнего считалось, что пыльца проникает в организм только в процессе дыхания, однако последние исследования показывают, что она может проникать и через кожу, заметно ослабляя ее защитный барьер. У пациентов с повышенной чувствительностью это может вызвать всевозможные неприятные симптомы – от мелких высыпаний до экземы .

Ученые обнаружили, что более 60% населения имеют ген, который отвечает за возможное развитие аллергических реакций. Из общего количества аллергиков примерно 15% страдают от аллергического риноконъюнктивита, еще около 15% – от различных форм высыпания.

И прогнозы не оптимистичны – до 2025 года половина всего взрослого населения Европы будет страдать от любой формы аллергии (данные Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии). Удивительно, но большинство людей не воспринимают симптомы как серьезную опасность для организма. В то же время все аллергологи мира предупреждают о так называемом "аллергическом цунами" – поллиноз и другие виды аллергии стали значительно агрессивнее из-за ослабления иммунитета.

Примечательно, что количество аллергиков растет и среди городского населения. Это закономерный факт, поскольку в городах пыльца растений, смешиваясь с пылью, транспортными газами, выхлопами от промышленных предприятий приобретает большую токсичность.

В Украине наиболее распространенным "цветущим" аллергеном считается березовая пыльца, львиная доля случаев поллиноза связана с реакцией организма пациента на пыльцу этого дерева. Далее среди аллергенов – тополевый пух, пыльца луговых трав и цветов, сорных растений, различные виды домашней плесени.

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Аллергия на цветение хорошо поддается современной диагностике. Каждое аллегро-тестирование, различные лабораторные методы – иммуно-кап, алекс-тесты – помогают выявить набор ваших аллергенов.

Аллергия на цветение и пыльцу начинает проявляться у детей в возрасте 3-4 лет. Однако, поставить однозначный диагноз может только врач-аллерголог, поэтому не стоит пытаться подобрать лечение для детей самостоятельно, без консультации специалиста.