В течение 10 дней со старта массовой вакцинации в США препаратом Pfizer/BioNTech на 1 900 000 введенных доз зафиксировали около двух десятков случаев тяжелых аллергических реакций, в частности анафилаксию.

Медики оценивали статистику в период с 14 по 23 декабря 2020 года после введения 1 893 360 первых доз вакцины. Результаты опубликовали в журнале Американской медицинской ассоциации. Поскольку вакцина Moderna была доступна только с 21 декабря, в этой статье ее не учитывали.

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Частота аллергических реакций соответствует 11,1 случаев на 1 миллион введенных доз.

Анафилаксия – что это? Анафилаксия – опасная для жизни аллергическая реакция, которую вызывает повышенная чувствительность организма к повторному поступлению чужеродных веществ (в основном белковой природы), которые действуют как антигены. Обычно ее можно распознать по таким проявлениям: зуд, сыпь, отек слизистой оболочки гортани и резкое снижение кровяного давления.

Что известно о серьезных аллергических реакциях

4 человека пришлось госпитализировать (3-х в реанимацию), 17 человек получили помощь на месте. Все, кроме одного пациента (пока нет информации о его состоянии), вскоре выздоровели.

Важно! Нет ни одного летального случая от анафилаксии на вакцину от Pfizer.

У 17 из 21 пациента с тяжелой реакцией в анамнезе была история других аллергических реакций, а у 7 человек была анафилаксия в прошлом (в том числе один случай после вакцинации против бешенства, и другой – против гриппа A).

Как быстро проявлялись симптомы

Среднее время с момента получения вакцины до появления симптомов – 13 минут:

у 15 пациентов (71%) аллергия появилась в течение 15 минут;

у 18 (86%) – до 30 минут.

Наиболее частыми симптомами были: крапивница, ангионевротический отек, высыпание и ощущение перекрытия дыхательных путей.

Рекомендации госрегулятора США при введении мРНК-вакцин против коронавируса: