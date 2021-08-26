Пятеро детей и двое вожатых вернулись в свои отряды. В детском центре убеждены, что это – победа. И уже с нетерпением ждут следующих негативных результатов ПЦР-тестов.

К теме В детском лагере "Молодая гвардия" официально подтвердили штамм коронавируса Дельта

Когда бы еще ребенок со слезами на глазах кричал маме в трубку: "Алло, меня выписали!". И пусть следующие слова, возможно, будут резать Вам слух, но это – победа! Победа всех и каждого! Это – достижение героев, которые каждый день лечили, готовили завтраки, придумывали сюрпризы и развлекали маленьких ковид-больных, героев-врачей, героев-поваров, героев-вожатых,

– говорится в сообщении.

Дети поедут домой здоровыми и улыбчивыми. В лагере также надеются, что их воспитанники еще не раз к ним вернутся.

По состоянию на 25 августа в лагере был зарегистрирован 81 инфицированный. Из них 70 детей и 11 педагогов-воспитателей. У 30 детей и 3 вожатых лабораторно подтвердили наличие штамма коронавируса Дельта. Такой была статистика по состоянию на вчера, сейчас же 7 человек выписали.

Вспышка коронавируса в детском лагере "Молодая гвардия": хронология событий

Вспышку коронавируса в лагере зафиксировали 17 августа. Инфекцию подтвердили у 44 детей и 3 вожатых.

Уже на следующий день COVID-19 обнаружили у 60 человек, 50 из которых – дети, а остальные 10 – вожатые. В Одесскую детскую больницу №3 госпитализировали 8 воспитанников.

На следующий день коронавирус подтвердили еще у 6 детей и одного вожатого. Число заболевших возросло до 67.

По состоянию на 20 августа COVID-19 подтвердили уже у 70 человек – 11 вожатых и 59 воспитанников. В больницу госпитализировали еще одного ребенка.

Позже число заболевших выросло до 81. Поступили результаты киевской лаборатории Центра общественного здоровья – у 33 человек выявлен штамм Дельта.

Кстати, сейчас идет расследование – полиция ищет виновных во вспышке. Правоохранители открыли уголовное дело по статье о нарушении санитарных норм по предотвращению инфекционных заболеваний.