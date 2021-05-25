Альтернатива инсулину: вакцина против диабета прошла вторую фазу испытаний

Вакцина против сахарного диабета первого типа успешно прошла вторую фазу клинических испытаний. У участников исследований удалось замедлить прогрессирование болезни путем сохранения ключевой функции – самостоятельной выработки инсулина.

Вакцина содержит специальный белок

При диабете первого типа клетки, которые производят инсулин, разрушаются и больше не могут регулировать уровень сахара в крови. По этой причине пациенты вынуждены получать инъекции инсулина всю жизнь. Разрушение клеток происходит из-за ложной атаки иммунной системы. Шведские ученые решили выяснить, можно ли остановить этот процесс с помощью инъекций определенного белка.

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Команда работала с белком GAD65, против которого иммунная система часто вырабатывает антитела на фоне диабета первого типа. Они надеялись сделать иммунный ответ более терпимым, чтобы остановить повреждение клеток, продуцирующих инсулин.

Вакцину протестировали на людях

Предыдущие исследования показали, что даже очень небольшое производство инсулина в организме полезно для здоровья пациента. У таких людей реже развивается гипогликемия и кетоацидоз (осложнение диабета), поэтому основная цель при создании вакцины была именно в сохранении этой функции.

Во второй фазе исследований приняли участие 109 добровольцев от 12 до 24 лет, которым установили диагноз в течение предыдущих 6 месяцев.

Ученые знали, что генетические факторы играют важную роль в реакции пациентов на лечение, поэтому они рассмотрели несколько вариантов генов HLA, которые связаны с повышенным риском сахарного диабета первого типа. В частности при варианте HLA-DR3-DQ2 организм пациентов часто формирует антитела против GAD65 на ранней стадии болезни.

Результаты испытаний

Всем добровольцам ввели инъекцию белка GAD65 в лимфатические узлы. До терапии и через 15 месяцев после инъекции ученые оценили естественную выработку инсулина организмом.

Подгруппа с генами HLA-DR3-DQ2 не теряла выработку инсулина так же быстро, как другие пациенты. Напротив, у добровольцев без этого генетического варианта значительного эффекта от лечения не было.