Вакцина містить спеціальний білок

При цукровому діабеті першого типу клітини, які виробляють інсулін, руйнуються і більше не можуть регулювати рівень цукру в крові. З цієї причини пацієнти змушені отримувати ін'єкції інсуліну все життя. Руйнування клітин відбувається через помилкову атаку імунної системи. Шведські вчені вирішили з'ясувати, чи можна зупинити цей процес за допомогою ін'єкцій певного білка.

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Команда працювала з білком GAD65, проти якого імунна система часто виробляє антитіла на тлі діабету першого типу. Вони сподівалися зробити імунну відповідь більш толерантною, щоб зупинити пошкодження клітин, які продукують інсулін.

Вакцину протестували на людях

Попередні дослідження показали, що навіть дуже невелике виробництво інсуліну в організмі корисно для здоров'я пацієнта. У таких людей рідше розвивається гіпоглікемія і кетоацидоз (ускладнення діабету), тому основна мета при створенні вакцини була саме в збереженні цієї функції.

У другій фазі досліджень взяли участь 109 добровольців від 12 до 24 років, яким встановили діагноз впродовж попередніх 6 місяців.

Вчені знали, що генетичні фактори відіграють важливу роль в реакції пацієнтів на лікування, тому вони розглянули кілька варіантів генів HLA, які пов'язані з підвищеним ризиком цукрового діабету першого типу. Зокрема при варіанті HLA-DR3-DQ2 організм пацієнтів часто формує антитіла проти GAD65 на ранній стадії хвороби.

Результати випробувань

Всім добровольцям ввели ін'єкцію білка GAD65 в лімфатичні вузли. До терапії і через 15 місяців після ін'єкції вчені оцінили природне вироблення інсуліну організмом.

Підгрупа з генами HLA-DR3-DQ2 не втрачала вироблення інсуліну так само швидко, як інші пацієнти. Навпаки, у добровольців без цього генетичного варіанту значного ефекту від лікування не було.