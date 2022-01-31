В Алжире обнаружили новую мутацию Омикрона

В Алжире зафиксировали первый случай новой мутации штамма Омикрон BA.2. Это недавно обнаруженный субвариант штамма, который быстро распространяется по миру.

О распространении BA.2 в Алжире сообщили местные СМИ со ссылкой на слова генерального директора Института Пастера Фаузи Деррара.

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Алжир недавно зафиксировал несколько случаев заболевания BA.2, которое, как известно, широко распространено в Южной Африке, Соединенных Штатах и в некоторых европейских странах, таких как Дания, и в некоторых азиатских странах,

– заявил Фаузи Деррар.

BA.2 передается быстрее, чем первоначальный вариант Омикрона

Заявив, что новый вариант Омикрона "не вызывает беспокойства", чиновник призвал граждан быть осторожными и бдительными.

Люди, инфицированные Омикроном, подвержены риску заражения BA.2. Иммунитет, приобретенный против Омикрона, недостаточный против BA.2. Это не означает, что этот подвариант более опасен, но он быстро распространяется в сравнении с Омикроном,

– заметил он.

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