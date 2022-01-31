В Алжире обнаружили новую мутацию Омикрона
Источник:Anadolu Agency
В Алжире зафиксировали первый случай новой мутации штамма Омикрон BA.2. Это недавно обнаруженный субвариант штамма, который быстро распространяется по миру.
О распространении BA.2 в Алжире сообщили местные СМИ со ссылкой на слова генерального директора Института Пастера Фаузи Деррара.
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Алжир недавно зафиксировал несколько случаев заболевания BA.2, которое, как известно, широко распространено в Южной Африке, Соединенных Штатах и в некоторых европейских странах, таких как Дания, и в некоторых азиатских странах,
– заявил Фаузи Деррар.
BA.2 передается быстрее, чем первоначальный вариант Омикрона
Заявив, что новый вариант Омикрона "не вызывает беспокойства", чиновник призвал граждан быть осторожными и бдительными.
Люди, инфицированные Омикроном, подвержены риску заражения BA.2. Иммунитет, приобретенный против Омикрона, недостаточный против BA.2. Это не означает, что этот подвариант более опасен, но он быстро распространяется в сравнении с Омикроном,
– заметил он.
Заболеваемость коронавирусом в Алжире
- В последние несколько недель Алжир столкнулся с 4 волной коронавируса, в которой преобладает быстрое распространение Омикрона.
- По словам генерального директора Института Пастера в Алжире, уровень вакцинации населения остается низким: лишь 32% от общего количества алжирцев. Почти 90% больных, поступивших в реанимацию с коронавирусом, не были вакцинированы.
- За позапрошлые сутки, 29 января, в стране зарегистрировали 1 742 новых больных коронавирусом и 10 смертей в результате болезни. Общее число выявленных инфицированных достигло 249 310. Умерли от коронавируса 6 555 жителей страны.