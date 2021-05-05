Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время брифинга 4 мая. Соответствующее видеосвидетельство опубликовано на сайте Белого дома.

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Цель США – 70% вакцинированных к 4 июля

Власти США в процессе воплощения программы массовых прививок против COVID-19 поставили себе амбициозную цель – вакцинировать хотя бы одной дозой 70% взрослых жителей страны ко Дню независимости. Этот праздник в Штатах отмечают 4 июля.

Наша цель – к 4 июля вакцинировать 70% американцев хотя бы одной дозой вакцины. А 160 миллионов американцев пройдут полный курс вакцинации,

– так заявил 4 мая президент Джо Байден.

До 4 июля – 60 суток. В течение этого периода для достижения поставленной цели необходимо:

Сделать 100 миллионов прививок.

А еще и убедить как можно больше американцев вакцинироваться.

Это, по мнению Байдена, будут два важнейших шага "к возвращению нормальной жизни".

Коротко о ситуации с коронавирусом и вакцинацией в США

По данным портала Worldometers , США находятся на первом месте в мире и по общему количеству выявленных за время пандемии больных COVID-19, и по количеству смертей, связанных с болезнью.

По состоянию на конец апреля, как писали в Axios , вакцинированных двумя дозами в США было 100 миллионов – это 38% населения страны. А одну дозу получили 55% граждан.