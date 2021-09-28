Амеба съела мозг: в США из-за редкой инфекции умер мальчик

В штате Техас ребенок умер после заражения редкой амебой, которая поедает мозг. Ее обнаружили в воде из фонтана.

5 сентября в администрацию здравоохранения города и округа Таррант сообщили о том, что в больницу госпитализировали ребенка с первичным амебным менингоэнцефалитом – редкой и смертельной инфекцией, которую вызывает Naegleria fowleri ameba. К сожалению, мальчик умер в больнице 11 сентября.

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Узнав о болезни ребенка, представители здравоохранения начали расследование и закрыли все городские фонтаны. Центры по контролю и профилактике заболеваний подтвердили присутствие амебы в образцах воды из фонтанов в парке Don Misenhimer, который посещал ребенок.

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Результаты анализов двух из четырех фонтанов в парке Don Misenhimer и в развлекательном центре Beacon показывают, что сотрудники не всегда регистрировали, а в некоторых случаях даже не проводили испытания качества воды, которые были нужны для запуска объектов ежедневно.

Во время проверки журналов осмотра фонтанов парка Don Misenhimer оказалось, что показания хлорирования воды не были задокументированы в двух из трех дат – как раз тогда, когда ребенок посещал территорию в конце августа и в начале сентября.

Городская власть добавила, что питьевая вода в Арлингтоне не пострадала – фонтаны оборудованы устройством предотвращения обратного потока, которое изолирует воду от городской водопроводной системы.

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