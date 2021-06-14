Американец из-за страха смерти решил удалить часть мозга

До 28 лет американец Джоди Смит страдал из-за мысли о том, что однажды он умрет. Справиться с паническими атаками мужчине помогла операция на мозге.

Сейчас Джоди Смиту 32 года и только последние четыре он живет без страха. Американца круглосуточно преследовали мысли о неминуемой смерти.

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Возможно, это было отчасти связано с тем, что его отец и брат погибли, когда он был маленьким. Страх перед его неизбежной смертью поглотил мысли мужчины.



Джоди Смит / Фото: Vice

Впоследствии к мучительному ощущению приближения смерти добавились эпилептические припадки. Однажды Джоди почувствовал себя плохо во время семейных посиделок, вышел на улицу подышать и потерял сознание. Он пришел в себя только через 20 минут.

Смит принимал лекарства в течение двух лет, но они не помогали. Тогда врач сказал, что развитие болезни остановит только операция. Американец согласился удалить правую миндалину и правый гиппокамп.

– это характерный участок мозга миндалевидной формы, размещенный внутри каждого полушария височной доли головного мозга. Эта подкорковая структура мозга участвует в формировании как отрицательных, так и положительных эмоций. Ее размер также соотносится с агрессивным поведением.

Операция проводилась в два этапа. На первом врачи имплантировали глубоко в мозг Джоди зонды. Они должны были указать на область, с которой связаны проблемы со здоровьем. После этого хирурги решили сосредоточиться на височной доле.

Сейчас 32-летний Смит ничего не "боится". По крайней мере на первичном, физиологическом уровне, его сделали абсолютно бесстрашным.

Люди многое описывают словом "страх". К примеру, "я боюсь девушек" или "я боюсь неудач", – но я говорю о страхе, который вы чувствовали перед смертью или серьезными травмами. Этот страх исчез,

– сказал американец.