Председатель Львовской ОВА отметил, что организовала разворачивание госпиталя международная гуманитарная организация Сумка Самарянина. Он добавил, что Львовская областная военная администрация будет всячески способствовать развитию этой важной инициативы.
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Какую помощь будет оказывать госпиталь
Здесь можно будет получить:
- неотложную помощь
- хирургическую помощь
- стационарные и амбулаторные услуги
- услуги для женщин и детей, включая акушерство.
Одновременно госпиталь сможет принять 60 пациентов. Есть большая команда – около сотни медработников. Часть из них имеет опыт работы в Ираке. Всё необходимое для оказания помощи медики привезли с собой. В госпитале будут оказывать помощь круглосуточно,
– заявил Козицкий.
По его словам, кроме этого, в ближайшее время заработает полевой госпиталь Яворовщины. Его развернут израильские медики.
Украинцы стойкие, а такая поддержка ускоряет нашу победу. Спасибо нашим настоящим друзьям.