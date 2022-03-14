Американские врачи развернули возле Львова полевой госпиталь

Американские медики развернули возле Львова полевой госпиталь, где будут бесплатно предоставлять медицинскую помощь всем, кто будет нуждаться в ней условиях войны

Председатель Львовской ОВА отметил, что организовала разворачивание госпиталя международная гуманитарная организация Сумка Самарянина. Он добавил, что Львовская областная военная администрация будет всячески способствовать развитию этой важной инициативы.

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Какую помощь будет оказывать госпиталь

Здесь можно будет получить:

неотложную помощь

хирургическую помощь

стационарные и амбулаторные услуги

услуги для женщин и детей, включая акушерство.

Одновременно госпиталь сможет принять 60 пациентов. Есть большая команда – около сотни медработников. Часть из них имеет опыт работы в Ираке. Всё необходимое для оказания помощи медики привезли с собой. В госпитале будут оказывать помощь круглосуточно,

– заявил Козицкий.

По его словам, кроме этого, в ближайшее время заработает полевой госпиталь Яворовщины. Его развернут израильские медики.

Украинцы стойкие, а такая поддержка ускоряет нашу победу. Спасибо нашим настоящим друзьям.