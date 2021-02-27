Консультативный комитет управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США рекомендует разрешить вакцину от COVID-19, разработанную компанией Johnson & Johnson, для экстренного использования.

Эксперты советуют разрешить использовать эту вакцину людям старше 18 лет.

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Советники по вопросам вакцин Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) поддержали предоставление Управлению рекомендации разрешить неотложное применение COVID-вакцины Johnson & Johnson,

– пишет издание.

И. о. главы управления Джанет Вудкок заявил, что официальное решение о предоставлении разрешения на использование вакцины будет принято в скором времени.

Вакцина от Johnson & Johnson станет третьей вакциной, разрешенной к использованию на территории США.

"Она станет первой, которая потребует только одной дозы, и которая будет сохраняться в обычных холодильниках, что облегчит ее транспортировку в сравнении с вакцинами от Pfizer/BioNTech и Moderna", – добавили в пресс-службе.

Что известно о вакцине Johnson & Johnson

В США убеждают, что эта вакцина безопасна в использовании, согласно анализу. Также вакцина более чем на 85 процентов эффективна в предотвращении тяжелых случаев COVID-19 и полностью предотвращает госпитализацию и спасает от летального исхода.

На клинических испытаниях зафиксировали всего семь смертей – все в группе, которым давали не вакцину, а плацебо. Компания изначально объявила о 66 процентах эффективности в январском пресс-релизе, однако еще не опубликовала результаты испытаний.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала