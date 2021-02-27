Консультативний комітет Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США рекомендуває дозволити вакцину від COVID-19, розроблену компанією Johnson & Johnson, для екстреного використання.

Експерти радять дозволити використовувати цю вакцину людям старшим 18 років.

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Радники з питань вакцин Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) підтримали надання Управлінню рекомендації дозволити невідкладне застосування COVID-вакцини Johnson & Johnson,

– пише видання.

В.о. глави Управління Джанет Вудкок заявив, щоо офіційне рішення стосовно надання дозволу на використання вакцини буде ухвалене незабаром.

Вакцина від Johnson & Johnson стане третьою вакциною, дозволеною до використання на території США.

"Вона стане першою, яка потребуватиме лише однієї дози, та яка зберігатиметься у звичайних холодильниках, що полегшить її транспортування у порівнянні із вакцинами від Pfizer/BioNTech та Moderna", – додали у пресслужби.

Що відомо про вакцину Johnson & Johnson

У США переконують, що ця вакцина також безпечна у використанні, згідно з аналізом. Також вакцина більш ніж на 85 відсотків ефективна в запобіганні важких випадків COVID-19 і повністю запобігає госпіталізації та рятує від летального випадку.

На клінічних випробуваннях зафіксували всього сім смертей – все в групі, яким давали не вакцину, а плацебо. Компанія спочатку оголосила про 66 відсотках ефективності в січневому пресрелізі, однак ще не опублікувала результати випробувань.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу