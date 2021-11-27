У путешественников положительные тесты на COVID-19

В общей сложности около 600 пассажиров прибыли в Амстердам двумя рейсами авиакомпании KLM в пятницу и прошли тестирование на COVID-19. В субботу утром выяснилось, что у 61 человека тест положительный.

Внимание Новый африканский штамм коронавируса Омикрон уже в Чехии

Путешественники с положительным результатом теста будут помещены на изоляцию в отеле в Схипхоле или поблизости,

– говорится в сообщении.

В Минздраве заявили, что сейчас проводятся исследования, идет ли речь об инфицировании новым штаммом из ЮАР – Омикроном.

Предварительно правительство Нидерландов запретило все авиаперелеты из Южной Африки утром 26 ноября. Министр здравоохранения Уго де Йонге решил, что пассажиры, которые уже направляются в Нидерланды, по прибытии должны пройти тестирование и обязательную самоизоляцию.

Что нужно знать о новом варианте коронавируса

В ВОЗ подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. Всего в штамме обнаружили 32 мутации. Вариант получил название Омикрона.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила, что ЕС приостановит авиасообщение со странами Южноафриканского региона из-за обнаружения нового опасного штамма коронавируса.

Важно! Генетики заявили, что тип B.1.1.529 (Омикрон) несет большое количество мутаций в своем спаечном белке, который играет ключевую роль в проникновении вируса в клетки организма, а также может быть более устойчивым к действию имеющихся вакцин. Сегодня, 27 ноября, фармацевтическая компания Moderna сообщила о старте разработки вакцины, которая будет эффективной против этого варианта коронавируса.