У путешественников положительные тесты на COVID-19

В общей сложности около 600 пассажиров прибыли в Амстердам двумя рейсами авиакомпании KLM в пятницу и прошли тестирование на COVID-19. В субботу утром выяснилось, что у 61 человека тест положительный.

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Путешественники с положительным результатом теста будут помещены на изоляцию в отеле в Схипхоле или поблизости,
– говорится в сообщении.

В Минздраве заявили, что сейчас проводятся исследования, идет ли речь об инфицировании новым штаммом из ЮАР – Омикроном.

Предварительно правительство Нидерландов запретило все авиаперелеты из Южной Африки утром 26 ноября. Министр здравоохранения Уго де Йонге решил, что пассажиры, которые уже направляются в Нидерланды, по прибытии должны пройти тестирование и обязательную самоизоляцию.

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