В Амстердаме у 61 туриста из ЮАР обнаружили коронавирус: подозревают Омикрон

27 ноября 2021 , 14:29
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Источник:

NL Times

Министерство здравоохранения Нидерландов заявило, что более 60 человек, прибывших в пятницу в Амстердам из Южной Африки, оказались инфицированы коронавирусом, Их ПЦР-тесты – положительные.

У путешественников положительные тесты на COVID-19

В общей сложности около 600 пассажиров прибыли в Амстердам двумя рейсами авиакомпании KLM в пятницу и прошли тестирование на COVID-19. В субботу утром выяснилось, что у 61 человека тест положительный.

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Путешественники с положительным результатом теста будут помещены на изоляцию в отеле в Схипхоле или поблизости,
– говорится в сообщении.

В Минздраве заявили, что сейчас проводятся исследования, идет ли речь об инфицировании новым штаммом из  ЮАР – Омикроном.

Предварительно правительство Нидерландов запретило все авиаперелеты из Южной Африки утром 26 ноября. Министр здравоохранения Уго де Йонге решил, что пассажиры, которые уже направляются в Нидерланды, по прибытии должны пройти тестирование и обязательную самоизоляцию.

Что нужно знать о новом варианте коронавируса

Важно! Генетики заявили, что тип B.1.1.529 (Омикрон) несет большое количество мутаций в своем спаечном белке, который играет ключевую роль в проникновении вируса в клетки организма, а также может быть более устойчивым к действию имеющихся вакцин. Сегодня, 27 ноября, фармацевтическая компания Moderna сообщила о старте разработки вакцины, которая будет эффективной против этого варианта коронавируса.

 

Автор: Анастасія Лукашевська