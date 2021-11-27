В Амстердаме у 61 туриста из ЮАР обнаружили коронавирус: подозревают Омикрон
Источник:NL Times
Министерство здравоохранения Нидерландов заявило, что более 60 человек, прибывших в пятницу в Амстердам из Южной Африки, оказались инфицированы коронавирусом, Их ПЦР-тесты – положительные.
У путешественников положительные тесты на COVID-19
В общей сложности около 600 пассажиров прибыли в Амстердам двумя рейсами авиакомпании KLM в пятницу и прошли тестирование на COVID-19. В субботу утром выяснилось, что у 61 человека тест положительный.
Внимание Новый африканский штамм коронавируса Омикрон уже в Чехии
Путешественники с положительным результатом теста будут помещены на изоляцию в отеле в Схипхоле или поблизости,
– говорится в сообщении.
В Минздраве заявили, что сейчас проводятся исследования, идет ли речь об инфицировании новым штаммом из ЮАР – Омикроном.
Предварительно правительство Нидерландов запретило все авиаперелеты из Южной Африки утром 26 ноября. Министр здравоохранения Уго де Йонге решил, что пассажиры, которые уже направляются в Нидерланды, по прибытии должны пройти тестирование и обязательную самоизоляцию.
Что нужно знать о новом варианте коронавируса
- В ВОЗ подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. Всего в штамме обнаружили 32 мутации. Вариант получил название Омикрона.
- Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила, что ЕС приостановит авиасообщение со странами Южноафриканского региона из-за обнаружения нового опасного штамма коронавируса.