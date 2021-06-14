Анализ крови на аллергию: кому и когда нужно делать

Аллергия – это реакция иммунной системы на внешние раздражители. Обычно иммунитет борется с вирусами и бактериями, а у человека с аллергией ошибочно воспринимает безопасные вещества, как нечто враждебное.

Анализ крови на аллергию

С помощью анализов крови можно выявить аллергию. Для этого берут кровь из вены и ищут в ней антитела IgE (иммуноглобулин Е). Антитела – это белки, которые производит иммунная система, чтобы бороться с патогенами. У людей с аллергией организм с помощью антител пытается избавиться от аллергенов.

Также по теме: Какие болезни передаются через грязные руки

Виды анализов крови на аллергию

Есть два вида тестов:

На общий IgE – позволяет выявить аллергию, но чем именно она вызвана, с помощью теста понять нельзя. Повышенный результат означает, что общее количество антител IgE в крови выше нормы. Это означает, что у вас может быть аллергия. Причем чем выше показатель, тем вероятнее, что у вас сразу несколько аллергий.

На уровень специфических IgE – позволяет выявить конкретный аллерген. То есть врач подбирает различные раздражители и смотрит на уровень антител, которые вырабатываются к каждому из них.

Точность анализа

По результатам одного анализа не всегда можно поставить точный диагноз. Уровень иммуноглобулинов Е может быть повышен, даже если у вас нет аллергии. Высокие показатели общего IgE, например, могут указывать на паразитарную инфекцию и другие состояния. Поэтому врач будет оценивать не только результаты анализа – он сравнит их с вашими симптомами и результатами других исследований.