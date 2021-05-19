Детали исследования

Американские исследователи стремились сделать процесс диагностики простым и точным, чтобы определить явные признаки заболевания можно было по простому анализу крови. В исследовании приняли участие более 4800 пациентов, первые образцы крови которых датировались началом 1990-х годов. Всего ученые проанализировали почти 5000 различных белков в крови добровольцев и выделили 38 наиболее перспективных.

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Ученые нашли биомаркеры болезни Альцгеймера

Аномальные уровни 38 белков были связаны с высоким риском развития болезни Альцгеймера в течение 5 лет после сдачи крови.

Повторный анализ образцов крови участников в период с 2011 по 2013 годы показал, что наиболее информативными для диагностики рисков развития нейродегенерации в течение следующих 20 лет следует считать 16 белков из ранее выявленных 38.

Эти же биомаркеры были протестированы в контрольной группе пациентов из Исландии. 13 из 16 белков подтвердили перспективность оценки рисков, а 6 из них были информативны для прогнозирования возможных рисков в течение следующих десяти лет.

Примечательно, что среди всех биомаркеров ученые обнаружили SVEP1, который предположительно участвует в запуске и развитии болезни Альцгеймера.

Нейродегенеративные заболевания – что это? Или же дегенеративные заболевания нервной системы. Это большая группа различных болезней нервной системы, которые возникают вследствие гибели нейронов.

Большинство нейродегенеративных заболеваний имеют наследственный характер, в некоторых случаях они могут быть приобретенными.

Перспектива открытия

Теперь команда продолжает исследовательскую работу, чтобы вскоре представить перспективный тест по анализу крови для оценки риска болезни Альцгеймера в долгосрочной перспективе.