Посев мочи – это анализ, который используется для диагностики инфекции мочевыводящих путей. Он позволяет найти в моче любые чужеродные организмы: бактерии или грибки.

Когда требуется посев мочи

Его назначает уролог или гинеколог. Для этого должны быть симптомы инфекции мочевыводящих путей.

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Симптомы инфекции мочевыводящих путей сильные частые позывы к мочеиспусканию;

боль или жжение при мочеиспускании

мутная моча с резким запахом

боль в пояснице.

Если инфекция мочевыводящих путей уже была диагностирована, то анализ делают, чтобы подобрать лечение или проверить его эффективность.

Также анализ рекомендуют делать беременным женщинам во время второго триместра или до первого пренатального посещения врача, чтобы проверить, есть ли у них инфекция мочевыводящих путей.

Как подготовиться к анализу мочи

Готовиться к анализу обычно не надо, но могут попросить воздержаться от мочеиспускания за час до него или выпить воду за 15-20 минут до сдачи. Анализ проводится так: человек начинает справлять малую нужду в туалете, но посередине процесса подставляет баночку, а потом относит ее с содержимым на анализ.

При этом половые органы не должны касаться баночки при мочеиспускании, чтобы туда не попали организмы с кожи, которые могут испортить точность анализа. Также сами гениталии нужно помыть перед сдачей мочи.

Иногда анализ могут принимать через катетер или шприц, если нет возможности сделать это обычным способом. Никаких рисков на обследование нет: это просто сбор мочи.