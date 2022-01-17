Анализ мочи может диагностировать сотрясение мозга

Ученые обнаружили в моче спортсменов специфические белковые биомаркеры, которые участвуют в восстановлении после травмы головного мозга. Это может упростить диагностику этого состояния.

Проблема диагностики сотрясения

Сотрясение мозга трудно диагностировать и отслеживать. Травма не всегда выявляется на стандартных исследованиях – УЗИ, компьютерной томографии, рентгене. Обычно, сотрясение диагностируют по симптомам или на основании исходных тестирований.

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Ученые отмечают, что врачи пропускают от 40 до 60% сотрясений мозга, потому что внимание медиков направлено на более заметные травмы.

Новое исследование сотрясения мозга

Исследователи из Бостонской детской больницы утверждают, что белковые биомаркеры в моче можно использовать для диагностики сотрясения мозга и мониторинга выздоровления.

Врачам давно известно, что маркеры многих заболеваний попадают в мочу. При этом ее анализ можно проводить часто, он простой и недорогой. Эксперты выяснили, как меняются показатели биомаркеров до сотрясения и после него.

Такое исследование проще всего провести на спортсменах – они часто сдают анализы и при этом регулярно имеют различные травмы, в том числе сотрясение головного мозга. Ученые собрали и заморозили образцы мочи спортсменов. Участники, которые перенесли сотрясение мозга, сдали повторный анализ в течение семи дней, а также через один, три, шесть и двенадцать месяцев после травмы.

Анализ мочи может диагностировать сотрясение

В итоге команда экспертов собрала достаточно образцов, чтобы сравнить профили мочи 95 спортсменов: 48 с сотрясением мозга и 47 человек из контрольной группы. Среди 71 белка, которые значительно отличались между двумя группами, два выделялись как наиболее характерные и показательные для сотрясения мозга: IGF-1 и IGFBP5.

После сотрясения мозга уровень этих белков был значительно ниже. Ученые предполагают, что они участвуют в восстановлении после травм головного мозга, поэтому организм накапливает их, а не выделяет.

Ученые планируют подтвердить свое доказательное исследование с помощью клинических испытаний на разных группах населения, например, на подростках и людях, которые не связаны со спортом. Такие разработки позволят экспертам разработать экспресс-тест, который можно использовать при оказании срочной медицинской помощи.