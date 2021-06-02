Анализ мокроты: для чего и когда делают

Анализ мокроты – это исследование, при котором изучают мокроту человека. Во время него в мокроте ищут организмы, которые могли спровоцировать болезнь легких.

Мокрота отличается от обычной слюны. В ней есть клетки иммунной системы, которые помогают бороться с бактериями, грибками и другими чужеродными организмами в легких или дыхательных путях. Еще мокрота густая и липкая, тогда как слюна водянистая и прозрачная.

Также на тему: Для чего делают клинический анализ крови и что он показывает

Когда назначают анализ

Исследование назначают, когда есть симптомы заболевания легких:

кашель с выделением большого количества мокроты;

жар;

озноб;

тяжелое дыхание;

боль в груди при кашле;

утомление.

Также исследования используют, чтобы проверить течение хронической болезни легких или эффективность лечения.

Как проходит исследование

Обычно никакой подготовки не требуется, но иногда могут попросить прополоскать горло водой перед сдачей анализа.

Для сдачи анализа нужно сильно покашлять, чтобы была мокрота, в специальную баночку. После этого образец отправляют в лабораторию на исследование.

После анализа можно вернуться к повседневным делам. По результатам врач поймет, есть ли в легких что-то, указывающее на заболевание.