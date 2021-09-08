Исследования назначают, если у человека есть симптомы непереносимости лактозы, например диарея, тошнота и боль в животе в течение 2 часов после употребления молочных продуктов.

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Как подготовиться к исследованию

За 12 часов до анализа ничего не есть. За две – четыре недели до исследования необходимо отказаться от антибиотиков и лекарств для желудка. Спросите у врача, нужно ли вам отказываться от лекарств или можно перенести дату анализа. Также стоит сказать врачу, если принимаете другие лекарства.

Как проходит исследование

Существует два варианта исследования.

Дыхательный тест

Он проходит так:

человек выдыхает в специальный контейнер;

выпивает жидкость с лактозой;

через равные промежутки времени выдыхает в такой же контейнер.

Во время этого анализа измеряют уровень водорода в выдыхаемом воздухе. Если у человека непереносимость, лактоза в непереваренном состоянии попадает в толстую кишку, где расщепляется бактериями. Они производят газообразный водород, который выходит из организма вместе с выдохом. Тогда его и можно измерить.

Анализ венозной крови

У человека берут венозную кровь до и после того, как он выпьет напиток с лактозой. После приема такого напитка лактоза расщепляется на глюкозу и галактозу, это повышает уровень сахара в крови.

У людей с непереносимостью лактозы расщепляется недостаточно, поэтому уровень глюкозы в крови не повышается.

Что делать

Если результат указывает на непереносимость лактозы, терапевт или гастроэнтеролог скажет, как уменьшить количество молочных продуктов в питании и чем их заменить, чтобы после еды не было плохо. Также врач может назначить добавки, которые помогут перерабатывать лактозу.