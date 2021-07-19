Да, они делали прогноз, когда анализировали слюну больного. Ученые обнаружили полное совпадение между тем, каким был конечный клинический диагноз тяжести течения болезни.

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В чем цель исследования

Исследователи отметили, что в этой работе они впервые продемонстрировали, что метаболит (вещество, образующиеся в организме в результате обмена веществ) в слюне может отражать тяжесть COVID-19.

Несмотря на то, что диагностическое тестирование продвигается быстрыми темпами, существует клиническая потребность в разработке прогностических тестов. Все для того, чтобы иметь возможность "сортировать" большое количество пациентов, поступающих в больницы,

– пишут авторы исследования.

Связь между слюной и тяжелым течением COVID-19

Ученые отметили, что метаболомика сыворотки может прогнозировать тяжесть заболевания.

Для проверки своей теории ученые использовали анализы слюны 88 пациентов, госпитализированных с подозрением на COVID-19, а также их клинические данные. Диагноз подтверждали с помощью ПЦР-тестов.

Обнаружили 100-процентное совпадение между прогнозом на основании модели метаболомики и клиническим диагнозом тяжести COVID-19

– отметили ученые.

То есть, анализ слюны накануне показал степень тяжести COVID-19. О том, что биологические жидкости показывают состояние здоровья организма – известно очень давно. Но только современные методы анализа позволили такому предположению стать наукой.

Справка. Метаболомика – это изучение уникальных химических "отпечатков пальцев", присущих процессам, протекающим в клетках организма.