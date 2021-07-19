Анализ слюны может спрогнозировать, насколько будет тяжелым течение коронавируса
Источник:MedRxiv
Группа ученых из лондонского Университета Суррея разработала новую методику. Она позволяет на первых этапах заражения коронавирусом определить, насколько тяжелым будет заболевание у пациентов.
Да, они делали прогноз, когда анализировали слюну больного. Ученые обнаружили полное совпадение между тем, каким был конечный клинический диагноз тяжести течения болезни.
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В чем цель исследования
Исследователи отметили, что в этой работе они впервые продемонстрировали, что метаболит (вещество, образующиеся в организме в результате обмена веществ) в слюне может отражать тяжесть COVID-19.
Несмотря на то, что диагностическое тестирование продвигается быстрыми темпами, существует клиническая потребность в разработке прогностических тестов. Все для того, чтобы иметь возможность "сортировать" большое количество пациентов, поступающих в больницы,
– пишут авторы исследования.
Связь между слюной и тяжелым течением COVID-19
Ученые отметили, что метаболомика сыворотки может прогнозировать тяжесть заболевания.
Для проверки своей теории ученые использовали анализы слюны 88 пациентов, госпитализированных с подозрением на COVID-19, а также их клинические данные. Диагноз подтверждали с помощью ПЦР-тестов.
Обнаружили 100-процентное совпадение между прогнозом на основании модели метаболомики и клиническим диагнозом тяжести COVID-19
– отметили ученые.
То есть, анализ слюны накануне показал степень тяжести COVID-19. О том, что биологические жидкости показывают состояние здоровья организма – известно очень давно. Но только современные методы анализа позволили такому предположению стать наукой.Справка. Метаболомика – это изучение уникальных химических "отпечатков пальцев", присущих процессам, протекающим в клетках организма.