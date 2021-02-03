Анализ проводится для выявления у женщин и мужчин вируса папилломы человека (ВПЧ). Это инфекция, которая передается во время секса.

Источник: ВОЗ

Существует более 100 видов ВПЧ. Их разделяют на:

ВПЧ высокого риска – приводят к раку шейки матки и другим видам рака (горла, языка, ануса, вагины);

ВПЧ низкого риска – из-за него на коже появляются бородавки. Бородавки могут возникнуть на половых органах (кондиломы).

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Во время анализа находят именно ВПЧ высокого риска.

Как проводят обследование

Врач специальной щеткой собирает образцы клеток из шейки матки. Потом в лаборатории смотрят, есть ли на них следы вируса (ДНК).

Кому проходить обследование

Анализ проводят для скрининга рака шейки матки. То есть чтобы выявить рак до того, как появятся симптомы. Для этого используют два теста: на ДНК ВПЧ и Пап-тест.

Анализ на ДНК ВПЧ назначают женщинам с 30 до 65 лет. До этого возраста инфекция широко распространена и часто проходит сама, так что тест проводить не советуют. Но врач назначит анализ раньше 30 лет, если результат Пап-теста оказался не в пределах нормы или ваш риск заболеть раком высокий.

Всем женщинам нужно проходить скрининг на рак шейки матки:

от 21 до 29 лет – каждые три года сдавать Пап-тест;

от 30 до 65 лет – каждые три года сдавать Пап-тест или раз в пять лет анализ на ДНК ВПЧ. Можно раз в пять лет сдавать оба теста вместе;

после 65 лет сдавать Пап-тест, если ранее не проходили обследование или последний тест сдали еще до 60 лет.

​Рекомендации CDC

Лучше обсудить этот график с врачом: он должен учесть именно ваш риск заболеть и назначить анализы чаще, если это необходимо.

Что означают результаты

Отрицательный результат означает, что у вас не обнаружили ВПЧ высокого риска (который приводит к раку шейки матки).

Положительный результат означает, что у вас обнаружили ВПЧ высокого риска. Это не значит, что у вас уже есть рак, но говорит о том, что он может развиться в будущем. Врач сделает Пап-тест и в зависимости от результата может: