Об этом рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко в эфире 24 канала. По его словам, максимальные показатели заболеваемости, госпитализации и смертности, которые есть сейчас, в дальнейшем будут только увеличиваться.

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Когда ожидать спад COVID-19

Ганиченко заявил, что в конце ноября украинцы могут ожидать пиковую заболеваемость коронавирусом и соответственно начало спада.

Спад будет примерно аналогичен по продолжительности как в 2020 году. Он продлится где-то до начала января и снова будет новая волна,

– заявил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE.

Обратите внимание! Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что вводить в Украине очередной локдаун правительство пока не планирует. Помочь в борьбе с COVID-19 должна вакцинация.

Как отметил Ганиченко, летом в Украине была довольно благоприятная ситуация с COVID-19, которая и могла расслабить население.

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По словам руководителя Центра экономики здравоохранения, одним из самых действенных методов уменьшения смертности от коронавируса является вакцинация.

Сейчас она набирает обороты в Украине, ведь количество желающих получить прививки в разных регионах увеличивается, что является хорошим показателем.

Ганиченко рассказал о COVID-19 в Украине: смотрите видео

Коронавирус в Украине: последние новости

В Украине в течение 17 октября коронавирусом заболели 9 524 человека. Среди них – 790 детей и 122 медработника.

Министерство здравоохранения не исключает расширения красной зоны карантина в ближайшее время. Сейчас там находятся 5 областей – Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Херсонская.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что темпы вакцинации надо увеличить, чтобы избежать роста заболеваемости.

Ситуация с коронавирусом в некоторых областях является критической. Например, в Херсоне городские больницы, которые работают с больными COVID-19, заполнены почти на 100%.



Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала