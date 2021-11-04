Аневризма мозга и бессонница: есть ли связь

Постоянный недосып повышает риск развития заболеваний, снижает когнитивные способности и не дает сконцентрироваться. Авторы нового исследования также обнаружили доказательства того, что бессонницу можно считать новым фактором риска развития аневризмы сосудов мозга.

Это чревато внезапным разрывом и последующим внутричерепным кровоизлиянием. К такому мнения пришла группа международных ученых.

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Как проводили исследования

Так, авторы провели МРТ-исследования в двух выборках, чтобы оценить связь между кровоизлиянием в мозге и:

генетическими рисками;

образом жизни – курение, употребление кофе, сон и физическая активность;

кардиометаболическими факторами – индекс массы тела, наличие диабета или воспалений, артериальное давление липиды, биомаркеры, функции почек.

Международный консорциум по изучению инсульта предоставил информацию о 6,3 тысячах случаев внутричерепной аневризмы и 4,2 тысячи случаев аневризматического кровоизлияния.

Их сравнивали с данными более 59,5 тысяч контрольных случаев. Как показал анализ, риск внутричерепной аневризмы и кровоизлияния в мозге возрастал на 24%, если у человека была склонность к бессоннице на генетическом уровне.

Другие неожиданные результаты

Кроме того, курильщики оказались почти втрое более подвержены этим состояниям по сравнению с некурящими. У кого было повышено артериальное давление, ожидала аналогичная вероятность аневризмы и кровоизлияния.

Также были незначительные доказательства связи между этими двумя результатами и генетически предусмотренным снижением физической активности, высоким индексом массы тела и пониженным уровнем холестерина,

– говорится в исследовании.

Повышенные уровни глюкозы натощак коррелировали с меньшим риском аневризмы, однако эти результаты не подтверждены точечными оценками анализа чувствительности.

Хотя связь между бессонницей и внутричерепной аневризмой потребует подтверждения, по мнению ученых, их выводы говорят о том, что факторы, которые чаще всего зависят от нас самих, влияют на риск развития таких угрожающих жизни состояний.

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Что такое аневризма и чем она угрожает

Аневризма головного мозга – это выпуклость на стенке одного из главных кровеносных сосудов, снабжающих кровь мозгом. Аневризма может лопнуть, приведя к внутричерепному кровоизлиянию.

Когда кровь идет через ослабленный сосуд, артериальное давление заставляет небольшой участок выпирать наружу, как пузырь. Субарахноидальное кровоизлияние – тип инсульта, который становится следствием разрыва внутричерепной аневризмы. Кровотечение способно привести к большому повреждению мозга.

Главные симптомы:

резкая головная боль, похожая на внезапный удар;

тошнота;

рвота и так далее.

Приблизительно 3 из 5 человек с кровотечением в мозге умирают через 2 недели. Среди факторов риска – курение, злоупотребление алкоголем, гипертония, апноэ во сне. Кроме этого, эндотелий сосудов может быть поврежден из-за нарушения функции почек и хронического воспаления.