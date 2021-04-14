У туристов в аэропорту Анголы обнаружили штамм коронавирусной инфекции, который имеет 34 мутации. Новый вариант вируса получил временное обозначение A. VOI.V2.

Штамм коронавируса, который обнаружили в Анголе, имеет 34 мутации. Ученые предполагают, что он может быть заразнее и оказывать большее влияние на иммунитет человека.

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В публикации указано, что было зарегистрировано уже три случая инфицирования новым штаммом коронавирус.

Мы зарегистрировали только три случая заболевания этим новым штаммом, но это требует срочного расследования, поскольку в стране, где этот штамм был зафиксирован, эпидемия в значительной степени не задокументирована и существует мало мер общественного здравоохранения для предотвращения распространения внутри страны и за ее пределами,

– пишут в Мedrxiv.org.

Также в марте этого года были отобраны 118 образцов у больных COVID-19 в период с июня 2020 года до февраля 2021 года. У трех человек из Танзании и был найден новый штамм коронавируса.

Исследователи продолжают изучать мутацию и ее влияние на организм человека.