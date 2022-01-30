Аномалии в легких: причины одышки даже после выздоровления от COVID-19

В легких пациентов с длительным периодом заболевания коронавирусом обнаружены аномалии. Это объясняет, почему некоторые люди испытывают одышку через долгое время после начального заражения.

Причина одышки – микроскопические повреждения легких

Результаты первых этапов исследования с участием 36 пациентов доказали вероятность того, что COVID-19 может вызвать микроскопические повреждения легких, которые обычные тесты не способны обнаружить.

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Одышка является симптомом у большинства пациентов с длительным периодом болезни, но пока не было понятно, связано ли это с другими факторами, такими как изменение характера дыхания, усталость или что-то другое.

Это первое исследование, которое показало аномалии легких у людей с длительным течением COVID-19, жалующихся на одышку. То есть, что вирус вызывает устойчивые аномалии в микроструктуре легких или в легочной сосудистой сети,

– сказала доктора Эмили Фрейзер, автор исследования.

Исследование еще продолжается

Авторы отметили, что нужно продолжать работу, чтобы понять, как выявленные отклонения связаны с одышкой.

Зато ученые Королевского колледжа Лондона отметили, что результаты представляют значительный интерес для всех, кто живет с длительной одышкой после коронавируса.

Результаты исследования показали, что эффективность работы легких в обмене углекислого газа и кислорода – может быть нарушена, даже если структура легких кажется нормальной,

– сказала она.

Все же ученые призвали дождаться завершения исследования, чтобы узнать, являются ли эти ранние результаты надежными.

К слову, предварительно ученые изучали факторы риска развития длительного ковида. Оказалось, что высокие риски у пациентов с астмой и людей старшего возраста. Кроме того, 82,2% тех, кто перенес коронавирус в тяжелой форме, имели постковид.



Что известно о постковидном синдроме / Источник: medRxiv / Инфографика 24 канала