В национальной Детской больнице в Вашингтоне у новорожденного обнаружили новый вариант инфицирования SARS-CoV-2. Вирусная нагрузка у этого ребенка в 51 418 раз выше, чем у других пациентов-детей.

Новый вариант коронавируса

Новый вариант SARS-CoV-2 обнаружили недавно, когда исследователи секвенировали геном вируса у ребенка, болевшего коронавирусом в сентябре. Впоследствии ученые зарегистрировали еще 8 подобных случаев данного варианта в атлантических регионах США. Пока ученые не знают, насколько распространенным или опасным может быть этот новый вариант.

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Геном вируса имеет другую структуру белка-шипа, которая может сделать его более заразным. В то же время ученые не установили, объясняет ли это огромное количество вирусных частиц, которые обнаружили у младенца.

Аномальная вирусная нагрузка у младенца

Джереми Любан, доктор медицины, вирусолог из Медицинской школы Массачусетского университета в Вустере, сказал, что вирусная нагрузка, которую обнаружили в анализе младенца, "сама по себе шокирует".

Предположения ученых

Другой специалист больницы, доктор Любан признал, что объяснить такую нагрузку можно особенностями иммунной системы младенца.

Незрелая иммунная система новорожденного может позволять вирусу бесконтрольно размножаться,

– заметил ученый.

Также это может быть просто совпадением. Но связь достаточно сильная.

Справка: согласно имеющимся исследованиям сейчас, дети имеют меньше шансов на тяжелое протекание COVID-19. Очень маленькие дети могут с меньшей вероятностью заразить других людей, когда они заболеют. Но исследователи до сих пор не до конца понимают все последствия коронавируса для детей и младенцев.

В то же время, согласно данным Американской академии педиатрии и Ассоциации детских больниц, за последние 5 месяцев количество случаев заболевания коронавирусом у детей – выросло.