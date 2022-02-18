Как антибиотики могут навредить ребенку в первую неделю жизни

Исследования показывают, что лечение детей антибиотиками в первую неделю жизни связано с уменьшением количества здоровых бактерий.

Это не только ухудшает пищеварение молока у новорожденного, но и повышает устойчивость организма к противомикробным препаратам.

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Эксперты считают, что клиницисты должны рассмотреть вопрос об использовании антибиотиков таким образом, чтобы нанести наименьший вред микробиоме новорожденных.

согласно текущим рекомендациям, антибиотики широкого спектра действия назначают 4 – 10% новорожденных при подозрении на инфекцию.

Но в большинстве случаев антибиотики назначают без необходимости, поскольку только у небольшой части получающих лекарства в конце концов диагностируют инфекцию.

Да, ошибочное назначение антибиотиков в первую неделю жизни можно назвать оправданным, поскольку любая задержка в случае настоящей инфекции может привести к серьезным последствиям. Но исследователи из университетов Эдинбурга и Бирмингема, больницы Спаарне и Университетского медицинского центра Утрехта провели клиническое испытание с участием 227 детей, чтобы проанализировать, как антибиотики влияют на микробиом новорожденного.

Как проводилось исследование

Около 147 младенцев с подозрением на сепсис получили 1 из 3 стандартных курсов лечения антибиотиками. Их результаты сравнивали с результатами 80 детей без подозрений на инфекцию, которым не назначали антибиотики.

У всех детей принимали ректальные или фекальные пробы до и после лечения, а также в возрасте 1, 4 и 12 месяцев. Образцы проанализировали на микробы с микробиома и на бактериальные гены, связанные со стойкостью к противомикробным препаратам.

Результаты анализа:

У новорожденных, которым назначали антибиотики, было выявлено значительное снижение уровня различных видов бифидобактерий по сравнению с детьми, которым не давали антибиотики. Эти микробы помогают переваривать грудное молоко человека и способствуют здоровью кишечника, а также поддерживают иммунную защиту от инфекций.

Кроме того, в группе детей, которым давали антибиотики, команда выявила увеличение количества потенциально болезнетворных бактерий и генов, связанных со стойкостью к противомикробным препаратам.

После лечения наблюдались изменения у 251 из 695 исследованных различных бактерий – баланс между хорошими и плохими бактериями увеличивался в пользу потенциально вредных микробов.

Несмотря на постепенное восстановление со временем, изменения в микробиоме и генах устойчивости к противомикробным препаратам сохранялись в течение как минимум 12 месяцев и не улучшались при грудном вскармливании, которое, как известно, помогает иммунной системе ребенка.

Мы были удивлены масштабами и длительностью воздействия антибиотиков широкого спектра действия на микробиом младенцев по сравнению с влиянием тех же антибиотиков на взрослых. Вероятно, это связано с тем, что лечение антибиотиками проводится в то время, когда младенцы только что получили свои первые микробы от матери и еще не развили устойчивый микробиом,

– заявили исследователи.

Ученые обнаружили, что из трех испытанных схем лечения антибиотиками комбинация пенициллина и гентамицина оказала наименее вредное влияние на микробиом и образование генов устойчивости к противомикробным препаратам.

Исследователи пришли к выводу, что именно эту комбинацию антибиотиков следует назначать при подозрении на инфекцию у новорожденных.