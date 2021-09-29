Антибиотики не помогают вылечить бронхит у детей: новое исследование

Первое в своем роде исследование показало, что педиатры не должны назначать антибиотики для лечения неосложненных инфекций дыхательных путей у детей "на всякий случай".

Как происходило новое исследование

Ученые оценили, насколько оправдано назначение амоксициллина (его назначают чаще всего) при неосложненных инфекциях дыхательных путей у детей в тех случаях, когда нет подозрения на пневмонию.

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В новое исследование включили 432 ребенка в возрасте от 6 месяцев до 12 лет из Англии и Уэльса, которые проходили амбулаторное лечение инфекций верхних дыхательных путей с умеренно тяжелыми симптомами. Маленьких пациентов случайным образом разделили на две группы, в одной из них дети получали амоксициллин три раза в день в течение семи дней, в другой – плацебо. Врачи и медсестры оценивали симптомы в начале терапии, а родители ежедневно заполняли дневник наблюдения за состоянием ребенка.

Амоксициллин – препараты Это полусинтетическое антибактериальное средство из группы пенициллинов, который используется при лечении бронхита, ангины, пневмонии, среднего отита и других заболеваний как у взрослых, так и у детей. Антибиотик включен в перечень важнейших лекарственных средств ВОЗ.

Эффективность антибиотиков при бронхите

В результате ученые обнаружили, что дети в обеих группах выздоравливали примерно в одни и те же сроки – разница составила в среднем 13%, то есть клинически не значимая. Более того, не было существенных различий в продолжительности симптомов у детей с самыми тяжелыми симптомами – высокой температурой, одышкой и хрипами в груди.

Обследование в стационаре нужно 5 детям, получавшим Амоксициллин, и 4 пациентам с контрольной группой. Не отличались в обеих группах и другие, менее значимые показатели длительности больничного у родителей для ухода за ребенком и стоимости безрецептурных лекарств, необходимых для лечения.

Ранее ученые установили, что антибиотик азитромицин не более эффективен, чем плацебо, для предотвращения симптомов COVID-19 среди не госпитализированных пациентов и может увеличить шанс на госпитализацию.