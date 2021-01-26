Азитромицин и доксициклин широко применяются при воспалительных процессах в органах дыхания и включены в многочисленные международные рекомендации по лечению коронавируса, в том числе в Украине. К сожалению, оба антибиотика в очередной раз не подтвердили свою эффективность.

Источник: пресс-служба Оксфордского университета

Рандомизированные клинические испытания PRINCIPLE, в которых оценивалась польза двух антибиотиков для амбулаторных пациентов с COVID-19, проводил Оксфордский университет при поддержке правительства Великобритании.

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Эффективность азитромицина против COVID-19

В них приняли участие несколько тысяч амбулаторных пациентов старше 50 лет, у которых был подтвержден COVID-19 в последние 14 дней. В группе азитромицина 526 человек получали антибиотик в дозировке 500 мг в течение 3 дней. В контрольной группе 862 участника получали стандартное лечение.

Однако вскоре испытания азитромицина были остановлены из-за его неэффективности и низкой вероятности клинически значимого эффекта по сравнению с другими препаратами. Через 28 дней наблюдений эти данные подтвердились, кроме того, азитромицин не снизил риск развития тяжелого течения и смертности.

Эффективность доксициклина против COVID-19

Примерно те же результаты ученые получили в ходе испытаний доксициклина. 798 участников получали препарат по 200 мг в первый день и затем 100 мг в течение 6 дней. Еще 994 добровольца из контрольной группы проходили стандартное лечение. Рандомизация в группе антибиотика также была остановлена из-за слишком низкой эффективности. Доксициклин менее чем на один день сокращал период выздоровления и снижал риск госпитализации всего на 2%.

Хотя эти результаты разочаровывают, они позволяют сократить применение ненужных антибиотиков в лечении COVID-19,

– сообщили авторы исследования.