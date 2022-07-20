Антибиотики по рецепту: какие будут исключения

С 1 августа в Украине можно будет купить антибиотики только по рецепту. Но в Минздраве установили некоторые исключения – это оккупированные территории, районы проведения боевых действий и лекарства для военного времени.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает 24 канал. По его словам, Кабинет Министров Украины принял такое решение, чтобы решить проблему неконтролируемого отпуска и нерационального употребления рецептурных лекарственных средств.

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Почему вводят рецептурную продажу антибиотиков

Но нововведения будут внедряться постепенно в рамках переходного периода в медицинских учреждениях, работающих с электронной системой здравоохранения (ЕСОЗ). Если учреждение здравоохранения, в которое обращается пациент, не подключено к ЕСОЗ, врач по-прежнему должен выписать бумажный рецепт.

Виктор Ляшко “Фармацевт сможет отпустить антибиотик в аптеке тремя способами: по электронному рецепту (если аптека подключена к ЕСОЗ), по бумажному рецепту и информационной справке, которая на переходном периоде будет приравнена к официальному документу. Пациент сможет приобрести антибиотик по рецепту в любой аптеке. Для этого достаточно предъявить аптечному работнику справку или бумажный рецепт.

По его словам, реализация этого решения является одним из шагов в противодействии глобальной проблеме антибиотикорезистентности, а также позволит отслеживать данные о назначении и объемах использования антибиотиков в Украине.

Где можно будет купить антибиотики без рецепта

Исключение будет действовать только для тех аптек, которые находятся в районе проведения военных (боевых) действий или имеющихся во временной оккупации, окружении (блокировке), перечень которых утвержден соответствующим приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Такие аптеки временно на время действия военного состояния смогут и дальше отпускать пациентам рецептурные антибактериальные лекарства без рецепта врача.

Также предусматривается норма, позволяющая военным администрациям, подразделениям Вооруженных Сил, волонтерским и благотворительным организациям закупать рецептурное лекарство для нужд военного времени без рецепта.