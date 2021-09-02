Насколько возросли риски рака

Ученые проанализировали 40 тысяч случаев рака кишечника и сравнили их с данными 200 тысяч людей из контрольной группы и пришли к выводу, что длительный курс антибиотиков повышает риски определенных типов опухолей на 17%.

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Подробно о результатах наблюдений

Анализ показал, что риски были одинаковыми для мужчин и женщин, принимавших антибактериальные препараты в течение 6 и более месяцев.

Повышенные риски были отмечены для опухолей, развивающихся в восходящем отделе толстой кишки. Примечательно, что в нисходящем отделе этой тенденции не обнаружили.

Высокие риски развития опухоли толстой кишки были отмечены уже через 5– 10 лет после курса антибиотиков.

Самые высокие риски были у тех пациентов, которые получали высокую дозу антибиотиков длительное время, однако, даже однократный курс антибиотиков влиял на вероятность развития рака,

– отметили авторы.

Недостатки исследования

Исследование ограничено тем, что ученые анализировали только пероральную форму лекарств. Между тем внутривенное введение антибиотиков также может повлиять на состояние микробиоты кишечника.

Исследователи отметили, что важно проводить своевременную диагностику, особенно для людей после 45 лет – это является важным условием профилактики рака кишечника.