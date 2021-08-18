Антибиотики при коронавирусе не эффективнее плацебо

Антибиотик азитромицин не эффективнее плацебо для предотвращения симптомов COVID-19 среди не госпитализированных пациентов и может увеличить шанс на госпитализацию.

Азитромицин, антибиотик широкого спектра действия, широко применяется для лечения COVID-19 во всем мире. Ученые надеялись, что он обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь предотвратить прогрессирование COVID-19, если лечиться им на ранней стадии заболевания.

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Как происходило исследование

В исследовании приняли участие 263 участника, в которых был подтвержден коронавирус. На момент включения в исследование никто не был госпитализирован. В процессе случайного отбора 171 участник получил одноразовую перорально дозу 1,2 г азитромицина, а 92 участника получили плацебо.

Большинство исследований, проведенных до сих пор с азитромицином, были сосредоточены на госпитализированных пациентах с достаточно тяжелым течением COVID-19. Наша работа – одно из первых плацебо-контролируемых исследований, показывающих, что азитромицин не играет роль в лечении амбулаторных пациентов,

– отметили ученые.

Эффективность антибиотиков при коронавирусе