Антибиотики при коронавирусе не эффективнее плацебо
Источник:MedicalXpress
Антибиотик азитромицин не эффективнее плацебо для предотвращения симптомов COVID-19 среди не госпитализированных пациентов и может увеличить шанс на госпитализацию.
Азитромицин, антибиотик широкого спектра действия, широко применяется для лечения COVID-19 во всем мире. Ученые надеялись, что он обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь предотвратить прогрессирование COVID-19, если лечиться им на ранней стадии заболевания.
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Как происходило исследование
В исследовании приняли участие 263 участника, в которых был подтвержден коронавирус. На момент включения в исследование никто не был госпитализирован. В процессе случайного отбора 171 участник получил одноразовую перорально дозу 1,2 г азитромицина, а 92 участника получили плацебо.
Большинство исследований, проведенных до сих пор с азитромицином, были сосредоточены на госпитализированных пациентах с достаточно тяжелым течением COVID-19. Наша работа – одно из первых плацебо-контролируемых исследований, показывающих, что азитромицин не играет роль в лечении амбулаторных пациентов,
– отметили ученые.
Эффективность антибиотиков при коронавирусе
- Через две недели у 50% участников в обеих группах симптомы не наблюдались. Через три недели 5 участников, получавших азитромицин, были госпитализированы с тяжелыми симптомами COVID-19.
- В то же время ни один человек из группы плацебо не был госпитализирован.
- Исследователи пришли к выводу, что лечение однократной дозой азитромицина по сравнению с плацебо не увеличило вероятность исчезновения симптомов COVID-19.