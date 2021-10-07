Исследование эффективности антидепрессантов после коронавируса

В своем докладе специалисты отметили, что до 40% пациентов страдают от депрессии после COVID-19, в том числе те, кто легко перенес инфекцию. В ходе исследования специалисты провели курс лечения 58 добровольцев, у которых диагностировали это психическое расстройство после коронавируса.

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Участники получали препараты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС). Обычно антидепрессанты из этой группы не показывают эффективности для трети пациентов с депрессией, но ученые обнаружили значительное улучшение состояния у 91% участников исследования. Симптомы оценивались с использованием стандартной шкалы оценки депрессии Гамильтона.

Антидепрессанты помогут побороть последствия коронавируса

По мнению ученых, этот эффект возможен в том числе благодаря противовирусным и противовоспалительным свойствам СИОЗС. Поскольку депрессия после коронавируса вызвана инфекцией и очевидно поддерживается системным воспалением, для таких пациентов это может быть оптимальным вариантом лечения.

Эти результаты показывают, что пациенты после COVID-19 имеют больше шансов справиться с депрессией, чем мы думали,

– отметили ученые.

В ближайшее время ученые планируют оценить, могут ли СИОЗС помочь справиться с другими долгосрочными симптомами коронавируса, такими как когнитивные нарушения и усталость, а также исследовать роль воспаления в депрессии после COVID-19.

Ранее американские медики провели исследование с участием почти 30 тысяч женщин из половины штатов США. Они установили, что кормление грудью снижает риск развития послеродовой депрессии.