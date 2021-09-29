Антидепрессанты вылечили рак поджелудочной и кишечника: детали эксперимента

Ученые давно знали о важной роли серотонина в развитии рака, однако процессы, которые лежат в основе этого механизма, до сих пор были неизвестны. Однако, теперь ученые сделали важное открытие, которое не только проясняет ситуацию, но и показывает перспективу применения антидепрессантов в противодействии развитию рака.

При чем тут серотонин

Нейромедиатор серотонин, который также называют гормоном счастья, обычно ослаблен у людей с депрессией. Помимо регуляции настроения серотонин также влияет на многие другие функции организма. Так, большая его часть находится не в головном мозге, а хранится в тромбоцитах крови.

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), которые применяют в лечении депрессии, повышают уровень гормона в головном мозге и снижают в крови.

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Детали исследования

Ученые Цюрихского университета показали, что СИОЗС и другие препараты, которые снижают уровень периферического серотонина, способны замедлять и останавливать рост рака в доклинических моделях.

Ученые установили, что раковые клетки используют серотонин для выработки молекулы PD-L1, которая связывается с Т-киллерами и нарушает их функцию.

Антидепрессанты подавляют рост раковых клеток

В результате этого взаимодействия онкоклеткам удается сформировать благоприятные условия для роста и избежать атак иммунной системы. СИОЗС и другие схожие по действию препараты разрушают этот механизм.

Известно, что PD-L1 также является мишенью при иммунотерапии, поэтому ученые решили протестировать действие антидепрессантов в комбинации с ингибиторами иммунных контрольных точек.

Эксперименты показали, что терапия подавляла прогрессирование рака поджелудочной железы и толстого кишечника. У некоторых мышей опухоль полностью исчезла после лечения.

Мы видим, что уже одобренные для человека лекарства могут улучшить терапию неизлечимого рака поджелудочной железы и колоректального рака,

– прокомментировал автор работы Пьер Аллен Клава.

Теперь ученые планируют продолжить клинические исследования. В случае успеха терапия станет долгожданной надеждой для сотен тысяч пациентов.