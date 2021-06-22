Как проходило исследование

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета предположили, что переливание "антиковидной" (реконвалесцентной) плазмы может улучшить клинические последствия онкогематологических больных с COVID-19. Цель этой процедуры заключается в том, чтобы передать антитела крови от человека, который выздоровел пациенту в острой фазе заболевания.

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Ученые называют этот метод "терапией пассивными антителами", поскольку больной получает внешние антитела, а не генерирует иммунный ответ самостоятельно, как после вакцинации.

Исследователи изучили данные 966 пациентов с лейкозом, лимфомой и множественной миеломой, которые были госпитализированы с марта прошлого года по январь 2021 года с тяжелым течением COVID-19. Из них 143 человека получали реконвалесцентную плазму, другие 823 – только стандартное лечение.

Влияние антиковидной плазмы

Смертность в группе пациентов, которым переливали плазму, составила в 13,3%, в то время, как у онкогематологических больных стандартной терапии она достигла 24,8%.

Разница была особенно заметна среди пациентов, госпитализированных в отделение интенсивной терапии: у больных, получавших лечение плазмой, смертность составила 15,8% по сравнению с 46,9% всех остальных пациентов в этой группе.

Эти результаты показывают, что реконвалесцентная плазма может помочь не только больным с COVID-19 с раком крови, у которых нарушена иммунная система, но и пациентам с другими заболеваниями, при которых ослаблены реакции антител,

– отметили ученые