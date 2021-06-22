Антиковидная плазма вдвое увеличивает выживаемость у пациентов с раком

Вопрос об эффективности переливания плазмы крови больным с COVID-19 по-прежнему остается дискуссионным. Большое американское исследование показало, что этот метод лечения, который применяли еще со времен "испанки", может как минимум дать шанс на выживание наиболее уязвимым пациентам.

Как проходило исследование

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета предположили, что переливание "антиковидной" (реконвалесцентной) плазмы может улучшить клинические последствия онкогематологических больных с COVID-19. Цель этой процедуры заключается в том, чтобы передать антитела крови от человека, который выздоровел пациенту в острой фазе заболевания.

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Ученые называют этот метод "терапией пассивными антителами", поскольку больной получает внешние антитела, а не генерирует иммунный ответ самостоятельно, как после вакцинации.

Исследователи изучили данные 966 пациентов с лейкозом, лимфомой и множественной миеломой, которые были госпитализированы с марта прошлого года по январь 2021 года с тяжелым течением COVID-19. Из них 143 человека получали реконвалесцентную плазму, другие 823 – только стандартное лечение.

Влияние антиковидной плазмы

Смертность в группе пациентов, которым переливали плазму, составила в 13,3%, в то время, как у онкогематологических больных стандартной терапии она достигла 24,8%.

Разница была особенно заметна среди пациентов, госпитализированных в отделение интенсивной терапии: у больных, получавших лечение плазмой, смертность составила 15,8% по сравнению с 46,9% всех остальных пациентов в этой группе.

Эти результаты показывают, что реконвалесцентная плазма может помочь не только больным с COVID-19 с раком крови, у которых нарушена иммунная система, но и пациентам с другими заболеваниями, при которых ослаблены реакции антител,

– отметили ученые