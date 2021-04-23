К счастью, сомнительную партию препаратов не успели вывезти за пределы завода. Сейчас ее проверяют по всем стандартам качества.

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Регулятор зафиксировал следующие нарушения:

антисанитария;

недостаточная подготовка сотрудников;

непригодное для производства вакцины помещение.

По данным телеканала CNN, миллионы доз вакцин Johnson&Johnson были загрязнены. Известно, что работники не дезинфицировали ни компоненты препарата, ни контейнеры для исходного сырья.

Мы не допустим выпуск какого-либо препарата до тех пор, пока не уверены в его соответствии с нашим ожиданием относительно его качества,

– отметил регулятор.

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