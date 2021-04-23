К счастью, сомнительную партию препаратов не успели вывезти за пределы завода. Сейчас ее проверяют по всем стандартам качества.
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Регулятор зафиксировал следующие нарушения:
- антисанитария;
- недостаточная подготовка сотрудников;
- непригодное для производства вакцины помещение.
По данным телеканала CNN, миллионы доз вакцин Johnson&Johnson были загрязнены. Известно, что работники не дезинфицировали ни компоненты препарата, ни контейнеры для исходного сырья.
Мы не допустим выпуск какого-либо препарата до тех пор, пока не уверены в его соответствии с нашим ожиданием относительно его качества,
– отметил регулятор.
Как продолжается вакцинация в США
- В США открыли тысячи пунктов вакцинации. Прививку можно сделать как в больницах, так и в специализированных медицинских пунктах. Некоторые из них расположены даже в супермаркетах и торговых центрах.
- В стране вакцинируют почти 3 миллиона человек в день. Президент США Джо Байден распорядился увеличить количество центров вакцинации до 40 тысяч.
- Власти США решили отойти от вакцинации по категориям. Теперь прививку сможет получить каждый взрослый американец без ограничений.