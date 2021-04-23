На щастя, сумнівну партію препаратів не встигли вивезти за межі заводу. Наразі її перевіряють за усіма стандартами якості.
До теми Завдяки вакцині проти COVID-19: дохід Johnson&Johnson перевищив усі прогнози
За даними телеканалу CNN, мільйони доз вакцин Johnson&Johnson були забруднені. Відомо, що працівники не дезінфікували ні компоненти препарату, ні контейнери для вихідної сировини.
Ми не допустимо випуск якого-небудь препарату до тих пір, поки не впевнені в його відповідності з нашим очікуванням щодо його якості,
– зазначив регулятор.
Як триває вакцинація у США
- У США відкрили тисячі пунктів вакцинації. Щеплення можна зробити як у лікарнях, так і у спеціалізованих медичних пунктах. Деякі з них розташовані навіть у супермаркетах та торговельних центрах.
- В країна вакцинують майже 3 мільйони людей на день. Президент США Джо Байден розпорядився збільшити кількість центрів вакцинації до 40 тисяч.
- Влада США вирішила відійти від вакцинації за категоріями. Тепер щеплення зможе отримати кожен дорослий американець без обмежень.