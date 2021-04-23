На щастя, сумнівну партію препаратів не встигли вивезти за межі заводу. Наразі її перевіряють за усіма стандартами якості.

До теми Завдяки вакцині проти COVID-19: дохід Johnson&Johnson перевищив усі прогнози

За даними телеканалу CNN, мільйони доз вакцин Johnson&Johnson були забруднені. Відомо, що працівники не дезінфікували ні компоненти препарату, ні контейнери для вихідної сировини.

Ми не допустимо випуск якого-небудь препарату до тих пір, поки не впевнені в його відповідності з нашим очікуванням щодо його якості,

– зазначив регулятор.

Як триває вакцинація у США